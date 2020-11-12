Маркетолог рассказал об уловках продавцов на распродажах в пандемию

https://static.news.ru/photo/a5b40264-24b0-11eb-9448-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В начинающийся этой осенью сезон распродаж ожидаются значительные скидки, однако следует быть очень внимательными, чтобы не попасться на уловки продавцов, заявил маркетолог Сергей Сикирин.

По его словам, несмотря на падение доходов населения, люди уже готовятся совершать традиционные предновогодние покупки. Продавцы же ожидают значительного роста объёмов продаж, сказал специалист в интервью радио Sputnik.

Специфика пандемии уже приучила многих россиян совершать необходимые покупки в Интернете, и доверие к такому способу выросло. Вместе с тем значительная часть населения всё равно предпочтёт идти в магазины, где их будут ждать приятные скидки от продавцов, которые могут таким образом стараться максимально компенсировать потери локдауна из-за первой волны пандемии.

Относительно реальных скидок, они в онлайне должны быть больше, чем в прошлом году. Но и у нас, и на Западе грешат тем, что делают искусственные скидки, — отметил Сикирин.

Он также рассказал, как узнать, предлагают вам настоящую или же искусственную скидку. Для этого необходимо проследить за ценой на товар в предшествующие недели до скидки. Нередко бывает так, что продавцы перед распродажей искусственно задирают цены, чтобы потом продать товар по обычной стоимости под видом скидки. Таким образом, купить нужный товар по той же цене, что на грядущей распродаже, можно заранее — до возникновения ажиотажного спроса и проблем с доставкой.

Ещё одной уловкой продавцов является неоправданно низкая цена на объективно хороший товар, какую-либо новинку. Люди способны верить, что это просто скидка, а бренд товара неизвестен широко, так как недавно на рынке. На деле же покупателю просто пытаются сбыть откровенно некачественный товар.

Как сообщал NEWS.ru, в сентябре эксперты Центра развития Высшей школы экономики сообщили о значительном падении покупательской способности россиян во втором квартале 2020 года. Отмечается, что из 24 основных пищевых продуктов был достигнут минимум по 15 товарам.

Ранее NEWS.ru уже анализировал грядущий спрос на покупки в предновогодний период на фоне кризиса и пандемии. При росте выгодных предложений, следует соблюдать простые правила покупок, чтобы не купить плохой товар или не переплатить втридорога за хороший.