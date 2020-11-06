Лайфхак — как делать покупки с умом и где можно сэкономить

Постоянные траты лишних денег, особенно в условиях кризиса, всегда ощутимо бьют по кошельку россиян. Чтобы не было проблем с семейным бюджетом, можно воспользоваться некоторыми простыми способами, которые уберегут вас от перерасхода средств.

Тем более это становится актуальным в преддверии Главной распродажи года, проходящей традиционно 11 ноября (День холостяка), когда хочется купить товары по манящим скидкам и при этом не сильно перестараться с шоппингом. Одной из самых удобных площадок для этого остаётся AliExpress, где можно отыскать практически любой товар на ваш вкус. Китайская компания Alibaba устраивает распродажу ежегодно с 2009 года. Но далеко не все пользователи знают, где собирать, а также как использовать купоны и промокоды для максимальной выгоды. Давайте разберём наиболее важные аспекты распродажи и посмотрим, как можно экономить правильно.

Сейчас как раз удачное время для того, чтобы приготовиться к распродаже — можно получить приятный бонус к заказу в виде купона с дополнительной скидкой. Необходимо заранее подобрать интересные вам товары, отложить их в избранное для предстоящей покупки или направить сразу в корзину. Вместе с этим нужно запастись всевозможными купонами, которые дают дополнительные привилегии к уже имеющимся скидкам. Но где же чаще всего обитают купоны во время распродаж?

«Отловить» их можно следующим образом: уже начиная со 2 ноября купоны на 1000 рублей будут раздаваться каждый день в 12:00 по московскому времени. Не забудьте поставить себе будильник, чтобы не проспать момент, ведь их количество ограниченно. Купон в установленное время появится здесь .

Уже с 8 ноября, несмотря на промозглую осень, станет совсем горячо. Только до 10 ноября включительно можно словить купон с номиналом до 2000 рублей, раздача будет происходить в 12:00 и в 18:00. А уже 11 ноября наступает самое главное событие — Главная распродажа года.

Помните, что количество купонов очень ограниченное, поэтому, как говорится, кто успел, тот и взял.

Полученные бонусы можно применить, начиная с 11:00 11 ноября по 10:59 13 ноября. Коды купонов будут на главной промо-странице AliExpress. Для совершения покупок можно использовать как официальный сайт интернет-портала, так и приложение из Google Play и App Store.

Однако как выбрать нужного продавца, ведь на AliExpress встречаются совершенно разные предприниматели. Прежде всего, нужно следить за процентом положительных отзывов, их должно быть не менее 85% и выше. А при покупке дорогостоящих вещей он должен быть вообще не ниже 96-98%. Это поможет избежать вам в будущем возможных проблем с задержкой отправки товара или возвратом средств в случае обнаружения брака.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Почитайте отзывы покупателей — чем они содержательнее, тем лучше. В развёрнутом отзыве вы найдёте дополнительную информацию как о товаре, так и о продавце, в том числе и пользовательские фотографии будущей покупки.

Внимательно посмотрите на рейтинг продавца — чем он выше, тем надёжнее. К тому же количество заказов конкретного товара, приобретённого у этого продавца, должно внушать доверие. Если было продано всего пару штук, то определённо стоит задуматься и поискать другие варианты.

В 2019 году в период проведения Дня холостяка россияне каждый час тратили на AliExpress приблизительно по 350 млн рублей. В пиковые часы оборот превышал отметку 1 млрд рублей. В общей сложности за два дня российские потребители приобрели около 30 млн товаров. Приблизительно 15% от всей суммы было потрачено на товары российских производителей. Общая сумма покупок составила 17,2 млрд рублей.

Лидером продаж стал iPhone-XR, робот-пылесос iLife и телевизор Skyworth. Больше всего активность проявляли жители Москвы, Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга.

Платформа Alibaba в 2019-м побила свой прошлогодний рекорд и заработала первый миллиард долларов в День холостяка за 68 секунд. В 2018 году этого показателя удалось достичь за 85 секунд продаж.