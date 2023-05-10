Малышева объяснила, что корь приводит к разрушению мозга

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Корь при тяжелом течении приводит к коревому энцефалиту и разрушению мозга, из-за чего заболевший может умереть или остаться инвалидом, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она призвала вакцинироваться от кори, так как вирус заразен в 100% случаев и приводит к летальному исходу у 30% заболевших.

В этот момент температура 40, человек лежит пластом, ему очень плохо. И самое печальное, что происходит — это поражение мозга, — сказала Малышева.

Телеведущая уточнила, что не менее опасным осложнением является коревая пневмония, развивающаяся на фоне отсутствия бактериального барьера.

Малышева объяснила, что эти осложнения возникают у каждого третьего заболевшего, так как вирус поражает сосуды, в том числе в различных органах.

Ранее терапевт Алина Красикова предупредила россиян о возможных осложнениях кори, среди которых отит, конъюнктивит, сыпь по телу, боль в горле, слабость, мышечная боль и повышенная температура. Врач добавила, что корь может ухудшить течение хронических заболеваний, включая гипертоническую болезнь, астму, сахарный диабет.