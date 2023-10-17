Малышева назвала суперпродукты для сохранения сетчатки Малышева посоветовала есть шпинат для сохранения здоровья сетчатки

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Употребление шпината и капусты кейл помогает сохранить здоровье сетчатки, заявила в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале врач и телеведущая Елена Малышева. По ее словам, в этих продуктах содержится вещество лютеин, защищающее глаза от вредного воздействия света синего спектра. При этом она подчеркнула, что лютеин не синтезируется организмом самостоятельно.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что сетчатка — это нервная ткань глаза, заполняющая его задний полюс. Она состоит из двух разных групп клеток — «колбочек» и «палочек». «Палочки» отвечают за передачу изображения в черно-белом спектре, их насчитывается около 120 млн штук. «Колбочки» же передают цветное изображение и отвечают за остроту зрения. Всего их насчитывается около 6 млн штук.

Полезен шпинат. В 100 граммах этого продукта содержится 2,5 суточной нормы лютеина, в том числе в приготовленном. Также полезной является капуста кейл, в ней содержится 1,7 суточной нормы, — объяснил Коновалов.

Одной из главных угроз для сетчатки является сахарный диабет, отмечает Коновалов. По его словам, он разрушает сосуды глаза, что может привести к серьезному ухудшению зрения. Согласно результатам научных исследований, сахарный диабет — это самая распространенная причина слепоты. Чтобы защитить сетчатку, врач рекомендует держать уровень сахара и холестерина в норме, а также следить за артериальным давлением. Также пользу несут некоторые пищевые продукты, которые содержат в себе защищающий глаза лютеин.

Елена Малышева ранее перечислила самые полезные витамины для сохранения здоровья суставов. Она рекомендовала россиянам принимать витамины C и D, которые способствуют профилактике артрита.