Мальчика-аутиста изнасиловал пьяный сожитель матери

45-летняя женщина обратилась в полицию после того, как узнала, что мужчина, с которым они жили вместе в Реутове насиловал её 7-летнего сына. Мальчик при этом является аутистом с рождения. После того, как мать написала заявление, правоохранительные органы возбудили дело за сексуальные действия с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
Мама мальчика, парикмахер по профессии, переехала в московский регион из Кабардино-Балкарии. В соцсетях она познакомилась с мужчиной из Реутова и переехала жить в его квартиру вместе с 7-летним сыном,
Устроившись на работу в салон красоты недалеко от дома, она нашла спецшколу для своего малыша-аутиста с нарушением функции речи. Её сожитель при этом работал из дома за компьютером.
Однако, через какое-то время женщина начала понимать, что совместная жизнь со своим кавалером её не устраивает так как он много пил. Парикмахер решила съехать от возлюбленного на съёмную квартиру в этом-же районе. Через неделю после этого она заметила следы крови, когда сын ходил в туалет. Мальчик еле-еле сумел рассказать, что, когда мамы не было дома, её сожитель насиловал его. Женщина сразу же пошла в полицию, а педофила удалось задержать в тот же день.
Как писал NEWS.ru, ранее в Госдуме предложили химически кастрировать осуждённых за педофилию.
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