Мальчика-аутиста изнасиловал пьяный сожитель матери

https://static.news.ru/photo/7ff3d902-0334-11eb-b581-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

45-летняя женщина обратилась в полицию после того, как узнала, что мужчина, с которым они жили вместе в Реутове насиловал её 7-летнего сына. Мальчик при этом является аутистом с рождения. После того, как мать написала заявление, правоохранительные органы возбудили дело за сексуальные действия с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Мама мальчика, парикмахер по профессии, переехала в московский регион из Кабардино-Балкарии. В соцсетях она познакомилась с мужчиной из Реутова и переехала жить в его квартиру вместе с 7-летним сыном, пишет mk.ru.

Устроившись на работу в салон красоты недалеко от дома, она нашла спецшколу для своего малыша-аутиста с нарушением функции речи. Её сожитель при этом работал из дома за компьютером.

Однако, через какое-то время женщина начала понимать, что совместная жизнь со своим кавалером её не устраивает так как он много пил. Парикмахер решила съехать от возлюбленного на съёмную квартиру в этом-же районе. Через неделю после этого она заметила следы крови, когда сын ходил в туалет. Мальчик еле-еле сумел рассказать, что, когда мамы не было дома, её сожитель насиловал его. Женщина сразу же пошла в полицию, а педофила удалось задержать в тот же день.

Как писал NEWS.ru, ранее в Госдуме предложили химически кастрировать осуждённых за педофилию.