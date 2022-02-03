Любовь ворон к стекляшкам: Милонов об отдыхе российских артистов в США

Некоторые российские звёзды шоу-бизнеса указывают «на своё безвкусие и пошлость всем своим творчеством», а их тяга к отдыху за границей, особенно в США, похожа на любовь «вороны к стекляшкам и стеклянным бусам» из басен Ивана Крылова, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Таким образом он прокомментировал наличие у части артистов из РФ недвижимости за границей, в том числе и в США. По информации KP.ru , апартаменты или виллы в Штатах есть у Ирины Аллегровой, Филиппа Киркорова, Игоря Николаева, Кристины Орбакайте, Аллы Пугачёвой, Леонида Агутина и Анжелики Варум, Валерия Леонтьева и других.

Милонов также предложил обязать артистов, получающих «государственные подряды», отчитываться о потраченных средствах. И если знаменитость поддерживает экономику США, расходуя свои «огромные гонорары в Майами», то лучше таких шоуменов в РФ никуда не приглашать.

К сожалению, отдых в США для этих поп-ворон является стеклянными бусами, которые они клюют, не более того. Очень важно, чтобы поп-звёзды указывали, что они получают государственные деньги, так как часть несправедливо огромных гонораров уходит на поддержку экономики США. При распределении этих заказов необходимо видеть, на что эти деньги человек потратит. Если видно, что он тратит их на свою виллу в Майами, то, наверно, не стоит его больше приглашать [в России]. Пусть его в Майами и зовут в стриптиз-клубах выплясывать. Они там подойдут, если не по возрасту, то по стилю, — подытожил Милонов.

В сентябре 2021-го стало известно о том, что, по данным агентства Barnes International Moscow, спрос на недвижимость за границей среди россиян увеличился на 30% по сравнению с периодом до пандемии коронавируса. Граждане России массово скупают жильё за рубежом во многом ради получения иностранных паспортов и вида на жительство. Наибольшей популярностью среди россиян пользуется недвижимость в Марбелье, Барселоне, Тоскане, Монако и на Лазурном берегу. Также увеличился спрос на дома в США, особый интерес вызывают виллы в Майами и Нью-Йорке по цене от $4 млн.

Ранее экономист Дмитрий Адамидов сообщил, что россияне покупают жильё за границей в том числе из-за боязни инфляции.