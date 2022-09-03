Лукьяненко отложил написание последнего «Дозора» на год Лукьяненко отложил публикацию «Дозора» на год из-за сложности мировых событий

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Сергей Лукьяненко

Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко на год отложил работу над последним романом из цикла «Дозоры», передает ТАСС. С его слов, книги из этой серии основаны на событиях, происходящих в настоящий период времени, эти события тяжело осознать, и в частности, применить к герою произведения. Он выразил надежду, что вернется к работе над произведением в следующем году.

Собирался закончить прошлой зимой, но отложил. Пытался взяться этой весной, но почувствовал, что мир меняется слишком быстро и очень трудно писать «Дозоры», потому что там действие происходит в нашем мире — здесь и сейчас, — рассказал автор.

Лукьяненко пояснил, что в случае если он будет писать последний роман «Дозора» сейчас, то придется описывать всю происходящую реальность. По его словам, это очень тяжело и текущие события также должны сильно повлиять на его героя и поведение персонажа. В связи с этим было принято решение отложить работу.

На данный момент написано шесть книг из цикла «Дозоры», последняя вышла в свет в 2014 году.

Ранее российский писатель Дмитрий Быков порекомендовал россиянам к прочтению три книги — «Капитанскую дочку» Александра Пушкина, «Тихий Дон» Михаила Шолохова и «Отблеск костра» Юрия Трифонова. По его словам, эти произведения повествуют о том, как не допустить раскола внутри общества, а «Отблеск костра», по его мнению, единственный объективный труд о Гражданской войне в России.