«Личный состав готов»: в Подмосковье прошла вторая репетиция парада Победы

https://static.news.ru/photo/40489466-9612-11eb-accc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парадные расчёты продолжают подготовку к праздничному шествию на Красной площади 9 мая. На подмосковном полигоне в Алабине завершилась очередная репетиция парада Победы, вторая по счёту — впереди ещё 10.

Как рассказал генерал-лейтенант, военный комендант Москвы Евгений Селезнэв, расчёты занимаются отработкой слаженности действий. После репетиции они направились во временные места размещения в Москве и в Московской области.

Весь личный состав готов к участию в военном параде 9 мая. Поэтому на данный момент мы занимаемся отработкой вопросов слаженности всего парадного расчета на алабинской площадке, которая у нас соответствует размерам Красной площади, — приводит слова Селезнёва телеканал «360».

Ожидается, что пешая колонная на параде 2021 года будет сформирована из 37 расчётов. В них войдут офицеры, сержанты, солдаты соединений и воинских частей, а также курсанты военных училищ, воспитанники суворовского и нахимовского училищ, кадетских корпусов и юнармейцы.

Как ранее писал NEWS.ru, Евгений Селезнёв рассказал, когда в Москве пройдут ночные репетиции парада. Они запланированы на 29 апреля и 4 мая.