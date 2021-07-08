Ухаживающим за внуками бабушкам могут снизить пенсионный возраст

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова считает, что бабушкам, ухаживающим за детьми в семье, надо снизить возраст выхода на пенсию и сохранить трудовой стаж. Об этом сообщает РИА Новости.

Нужно добиваться рассмотрения возможности снижения бабушке, ухаживающей за ребёнком в семье, возраста выхода на пенсию и сохранения трудового стажа одновременно, — цитирует её агентство.

Он также призвала разработать программу пенсионных декретных.

С таким призывом Кузнецовa выступила в ходе стратегической сессии по предложениям по поддержке материнства и детства в народную программу «Eдиной России». Oмбудсмен добавила, что в стране нужно разработать программу пенсионных декретных.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил ввести льготы семьям с двумя и более детьми при смене жилья. В частности, глава государства видит смысл в том, чтобы освободить их от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой.