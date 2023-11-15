«Критически необходимо»: демограф о внедрении в школы семьеведения Демограф Крупнов назвал семьеведение в школах «критически необходимым»

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Новый предмет, семьеведение, который может появиться в российских школах в 2024 году, является «критически необходимым», заявил председатель наблюдательного совета Института демографии Юрий Крупнов. В беседе с «Радио 1» эксперт уточнил, что данный урок должен проводиться в «умных и тактичных формах».

Это очень полезная инициатива с точки зрения акцента на семью и на ее важность. <...> Это критически необходимо, иначе мы вымрем. Проблематика семьи должна пронизывать все школьное и дошкольное образование, но в абсолютно умных и тактичных формах, — отметил эксперт.

Как уточнил демограф, на этот предмет в рамках школьной программы вряд ли смогут выделить больше одного часа. Из-за этого семьеведение может затеряться среди других уроков. По мнению Крупнова, этого нельзя допустить. В связи с этим следует вводить его в качестве внеурочных занятий, но без домашних заданий. Эксперт также считает, что новый предмет должен проходить в рамках дискуссии. Кроме того, можно приглашать «счастливые многодетные семьи», которые на наглядном примере покажут подросткам важность брака.

Депутат Госдумы Нина Останина ранее заявила, что новый обязательный предмет семьеведение могут добавить в школьную программу уже в 2024 году. По ее словам, этот предмет уже преподается в школах 40 регионов России.