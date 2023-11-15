В российских школах может появиться новый обязательный предмет Останина заявила о возможном включении семьеведения в школьную программу

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Новый обязательный предмет семьеведение могут добавить в школьную программу уже в 2024 году, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, которые приводит РИА Новости, этот предмет уже преподается в школах 40 регионов России. В частности, его изучают школьники из Самарской области. Ожидается, что детей будут обучать по единому учебнику, который также будет подготовлен к следующему году.

Уверены, что со следующего года мы убедим Министерство просвещения в качестве самостоятельного предмета сделать семьеведение, — рассказала Останина.

Парламентарий объяснила, что преподавание семьеведения имеет важное значение в современных условиях. По ее мнению, молодежь нужно готовить к семейной жизни, объясняя важность сохранения семьи со школьных лет. Также введение нового предмета будет актуально на фоне активного обсуждения ограничения и запрета абортов, считает она.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман ранее высказался о предложении ввести диагностику на уровень владения русским языком для детей мигрантов в школах. По его мнению, данная инициатива совершенно разумна, так как не владеющие русским языком школьники могут испытывать трудности в процессе обучения.