Вассерман поддержал тестирование детей мигрантов на знание русского языка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Предложение ввести диагностику на уровень владения русским языком для детей мигрантов в российских школах является совершенно разумным, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, не владеющие хорошо русским языком ученики будут испытывать большие сложности во время учебы, а тестирование поможет понять, насколько им необходимы дополнительные занятия.

На мой взгляд, предложение совершенно разумное, поскольку все преподавание в наших школах идет на русском языке. Понятно, что человек, не владеющим этим языком, будет испытывать серьезные затруднения. Соответственно, надо узнать, насколько ученики детей-мигрантов владеют русским языком, чтобы при необходимости давать им дополнительные уроки. Так что все логично, — сказал Вассерман.

Ранее в Минпросвещения РФ заявили, что для детей мигрантов в школах будет введена диагностика на уровень владения русским языком. По результатам проверки им могут быть добавлены дополнительные часы для изучения русского.

Кроме того, Министерство образования и науки предложило понизить цену экзаменов для мигрантов до 1000 рублей, в том числе на тестирование по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства. Все они необходимы для получения разрешения на временное проживание или работу.