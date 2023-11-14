Цену экзаменов для мигрантов захотели снизить более чем втрое Минобрнауки предложило снизить цену экзаменов для мигрантов до 1000 рублей

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Министерство образования и науки предложило понизить цену экзаменов для мигрантов до 1000 рублей, в том числе на тестирование по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства. Все они необходимы для получения разрешения на временное проживание или работу. Соответствующий проект опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Установить единую стоимость услуги по проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для целей получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, разрешения на работу либо патента, указанного в статье 13.3 федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ»: 1000 рублей, — говорится в документе.

В настоящее время цена экзамена составляет 5,9 тысячи рублей. Если мигрант хочет получить разрешение на работу, то заплатить за тестирование необходимо 3,8 тысячи рублей. В случае утверждения законопроекта изменения вступят в силу уже 1 сентября 2024 года.

В Тульской области тем временем запретили трудовым мигрантам работать в сфере торговли и общепита. Ограничения распространяются также на пассажирские перевозки как в городе, так и во всем регионе.