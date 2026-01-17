Атака США на Венесуэлу
Крабовые палочки теперь всегда беру с запасом — семья полюбила эти горячие бутерброды: делюсь рецептом завтрака

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Блюдо построено на приятном контрасте: хрустящая основа из багета, упругая начинка из крабовых палочек, нежная икра и покрывающий все это бархатный пласт расплавленного сыра. За счет кратковременного запекания крабовые палочки не сушатся, а лишь прогреваются.

150 г крабовых палочек мелко нарезаю или разбираю на тонкие волокна. Добавляю полбанки (примерно 70–80 г) деликатесной икры с копченым лососем и 1/2 ч. л. майонеза. Все аккуратно перемешиваю, стараясь не превратить икру в пюре. Багет нарезаю на ломтики толщиной 1,5–2 см. Можно слегка подсушить их в тостере или на сухой сковороде для большей хрусткости. На каждый ломтик багета выкладываю ложку крабовой начинки. 60 г твердого сыра натираю на мелкой терке и обильно посыпаю им каждый бутерброд. Выкладываю заготовки на противень, застеленный пергаментом. Ставлю в разогретую до 200 °C духовку или под горячий гриль на 5–7 минут, пока сыр не расплавится и не начнет слегка пузыриться, а края багета не подрумянятся. Подаю сразу, пока бутерброды горячие и хрустящие.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

