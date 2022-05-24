Косметолог рассказала о дешевом индийском средстве от облысения Косметолог Садовская рассказала о дешевом индийском средстве от облысения

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Индийские женщины, которые славятся длиной и красотой своих волос, часто готовят маски из недорогих подручных средств, например — апельсинов, заявила косметолог Ольга Садовская. Укрепляющее средство для волос из этого фрукта положительным образом действует на кровообращение, активность тестостерона и помогает бороться с облысением, пишет «МК в Новосибирске».

Чтобы приготовить маску для волос, нужно взять предварительно высушенные корки апельсина. Перед приготовлением корки нужно тщательно вымыть, а потом высушить в сухом темном месте. Сухие корки необходимо перемолоть в пудру при помощи кофемолки. Приготовленный порошок, если его будет много, нужно хранить в темном месте в плотно закрытой таре, — пояснила Садовская.

Перед использованием нужно развести пудру в воде в отношении 1:1 и довести смесь до консистенции сметаны. После этого получившуюся маску надо нанести на корни и распределить по длине предварительно вымытых влажных волос. Садовская уточнила, что маску надо смыть обычной водой без шампуня через полчаса после нанесения. Косметолог подчеркнула, что такое средство помогает бороться с перхотью и действует как отличный скраб.

Ранее дерматолог-трихолог Татьяна Егорова в беседе с NEWS.ru рассказала, что единственный способ решить проблему выпадения волос — ускорить процесс их роста. Однако специалист подчеркнула, что обратить процесс облысения вспять нельзя. По мнению Егоровой, этот недуг развивается на фоне нехватки железа или высокого уровня кортизола.