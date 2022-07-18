Названы эффективные способы избавления от второго подбородка Косметолог Вертиева назвала эффективные способы избавления от второго подбородка

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Врач-онкодерматолог, косметолог Екатерина Вертиева в беседе с NEWS.ru поделилась способами устранения второго подбородка. Для начала нужно определиться с причиной его возникновения, которых, по ее словам, всего две — неправильное питание с последующим набором веса и гравитационный птоз, характеризующийся опущением тканей в результате старения организма. Как заявляет специалист, в любом случае нужно правильно питаться и вести здоровый образ жизни.

Если говорить о том, как бороться со вторым подбородком — непосредственно из причин у нас возникают и методы лечения, то есть первое — ведение здорового образа жизни, борьба с лишним весом, правильное питание. Второе — это медицинские методы. Тут будет нужна либо косметология, либо пластическая хирургия, — отметила эксперт.

В качестве косметологических процедур, которые помогут избавиться от второго подбородка, Вертиева назвада введение в область новообразования липолитиков, способных разрушить жировую ткань, и процедуру криолиполиза, при которой жировая ткань разрушается в результате воздействия низких температур. При этом она отметила, что всевозможные кремы и мази бесполезны в борьбе со вторым подбородком.

Также врач уточнила, что если второй подбородок небольшой, то средств для его удаления становится значительно больше.

Если подбородок небольшой, если он формируется за счет гравитационного птоза, то в этом случае можно укреплять его нитками, применять гидроксиапатит кальция, расслаблять мышцы шеи посредством ботуллимического токсина, — перечислила Вертиева.

Косметолог подчеркнула, что сам по себе второй подбородок не несет никаких последствий для организма и его появление способно лишь разрушить первозданную красоту лица.

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