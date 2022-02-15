«Кому тесно — их проблемы»: Сванидзе про статью Суркова о границах России

Брестский мир, подписанный РСФСР и Центральными державами 3 марта 1918, действительно «похабный», как назвал его Владимир Ленин, мыслить категориями столетней давность в 2022-м нельзя, заявил NEWS.ru член СПЧ, общественный деятель Николай Сванидзе, комментируя статью экс-помощника президента РФ Владислава Суркова. Последний в публикации подчеркнул, что современная РФ фактически находится в границах, определённых Брестским миром, и что стране в них «тесно и скучно». Документ не только обеспечил РСФСР выход и Первой мировой войны, но и лишил страну претензий на ряд территорий, например — Прибалтику.

Сейчас мы живём не по Брестскому миру, а в связи с событиями 1991-го, когда развалился СССР. Здесь никого обвинять в похабности не приходится. Развал империи — объективная реальность, с которой нужно считаться. Сейчас просто совпадение по границам. Апеллировать понятиями столетней давности не есть правильно. Это проблема тех людей, которым тесно в границах страны, занимающей [значительную] часть суши, при этом с населением в 10 раз меньше, чем в Китае, и в три раза меньше, чем в США. Если у вас вся проблема в том, что нам «тесно», то я вас поздравляю, — подчеркнул Сванидзе.

Спикер также призвал решать внутренние проблемы России, а не «переводить стрелки на международные дела». По словам эксперта, места в РФ «более, чем достаточно», однако «куда ни ткни — одни проблемы».

У нас есть более серьёзные проблемы, чем недостаток территории. [Необходимо решать внутренние проблемы], а не переводить стрелки на международные дела, на то, что «широкой свадьбе места мало». Места у нас более, чем достаточно. Куда ни ткни — одни проблемы: экономика, социалка, отсутствие социальных лифтов, неработающие политические институты, неработающая конституция, отсутствие конкуренции как в политике, так и в экономике, — подытожил Сванидзе.

Накануне Сурков прокомментировал нынешнюю геополитическую ситуацию вокруг Украины в колонке для издания «Актуальные комментарии». По его словам, российские границы почти совпадают с теми, которые были установлены по печально известному Брестскому миру, однако РФ «тесно и скучно, и неловко, и немыслимо» оставаться в них.

Политик вспомнил о состоявшемся в феврале 1918 года заседании ЦК партии большевиков, на котором было утверждено решение о заключении мира с Германией. В оппозиционной прессе этот мир, известный как Брестский, получил название «похабного»: по его условиям Россия отказывалась от принадлежавших ей территорий Прибалтики, Белоруссии и Украины. В том же году после революции в Германии результаты соглашения были отменены, а утраченные земли впоследствии вошли в состав СССР. В 1991 году ситуация вновь изменилась, вернув Россию практически к границам по Брестскому миру.

Ранее бывший помощник президента предсказал неизбежное расширение России, подчеркнув, что Москва подтвердит свой статус одного из немногих глобализаторов и «получит свою долю в новом всемирном собирании земель». В связи с этим он напомнил историю с возвращением Крыма в состав России в 2014 году, назвав его ярким примером консолидации общества за счёт хаотизации соседней страны.