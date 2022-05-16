Минприроды снизит нормы сброса ртути в Байкал в 13 раз «Коммерсант»: в Минприроды снизят нормы сброса токсичных отходов в Байкал в сотни раз

Озеро Байкал / Фото shutterstock.com

В Минприроды планируют снизить требования к сбросам токсичных отходов в озеро Байкал и близлежащие реки, пишет «Коммерсант». Таким образом сотрудники министерства хотят ослабить нормы по содержанию железа в 10 раз, хрома в 1,3 раза, ртути в 13 раз и вредных галогенорганических соединений в 200 раз. По словам чиновников, текущие требования экологов «невозможно соблюдать» ввиду отсутствия необходимых измерительных приборов. Представители «Гринпис России» и учёные из Российской академии наук (РАН) считают, что подобные изменения могут погубить экосистему озера.

Для промышленных стоков — а именно в эту часть приказа вносятся изменения — были установлены требования к чистоте выше, чем вода в реке. Новый приказ всё так же содержит самые строгие требования к очистке сточных вод. Качество очистки должно дойти до уровня чистоты воды в реках, в которые сбрасываются стоки, — сказано в статье.

Сотрудники Минприроды отметили, что данное умозаключение сделали представители РАН, а сами изменения в приказ внесли с согласия учёных-экологов. Тем не менее «профильный» совет научных сотрудников отметил, что ослабление требований к химсоставу сточных вод повлечёт «серьёзные угрозы для экосистемы озера».

Ранее директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН Игорь Бычков призвал учитывать ущерб при борьбе с подтоплениями населённых пунктов вокруг Байкала. Так он прокомментировал предложение сбрасывать воду на иркутском гидроузле. Это снизило бы уровень воды в озере, но привело бы к угрозе затопления зон в Иркутске.