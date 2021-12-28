Коллеги Просвирнина назвали его смерть несчастным случаем

Сотрудники проекта «Спутник и Погром» опубликовали в Telegram официальное заявление о смерти главного редактора Егора Просвирнина. Они отвергли версию о его возможном самоубийстве и назвали гибель журналиста несчастным случаем.

Все известные нам обстоятельства его смерти говорят о том, что это был несчастный, трагический, чудовищный случай. Егор не планировал кончать жизнь самоубийством, — говорится в сообщении.

Коллеги Просвирнина отметили, что в последнее время он «страдал бессонницей и находился в сумрачном состоянии духа», но о суициде не помышлял. Они предположили, что в день смерти главный редактор «решил заглушить физическую боль и экзистенциальную тоску алкоголем». После ссоры с супругой Просвирнин заперся в квартире, а некоторое время спустя его тело было найдено рядом с домом.

Предсмертной записки он не оставлял. Информация об этом, появившаяся в Сети, — фейк. Коллеги Просвирнина пообещали опубликовать такую записку, если она обнаружится, но подчеркнули, что вероятность этого крайне мала.

Они также считают, что журналист вряд ли был убит, поскольку дверь в его квартиру до приезда полиции оставалась запертой изнутри, следов борьбы или насилия в жилище не обнаружено.

Ранее сообщалось, что тело Просвирнина обнаружили 27 декабря под окнами дома на Тверской улице в Москве. Погибший был без одежды, рядом с ним нашли нож и газовый баллон. По предварительным данным, перед смертью он мог находиться под действием наркотиков.

Просвирнин — русский националист, основатель проекта «Спутник и Погром», который в 2017 году был заблокирован по требованию Генпрокуратуры за материалы экстремистского характера.