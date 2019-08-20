https://static.news.ru/photo/61ff7976-c3d2-11e9-ab43-fa163e074e61_660.jpg Фото: nac.gov.ru

МВД РФ зарегистрировало за 7 месяцев 2019 года только 371 преступление экстремистской направленности.

Согласно статистики ведомства, количество таких преступлений сократилось на 59,8% по сравнению с прошлогодними показателями. Раскрываемость по ним составляет 88,6%, уточняет РИА Новости .

Как пояснил член высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов, такой результат достигнут благодаря изменениям в законодательстве. Он отметил, что сейчас в стране создана развитая правовая база, которая позволяет бороться на ранней стадии со многими преступлениями экстремистского толка.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что террористы осуществляют попытки вербовать в свои ряды иностранных студентов, которые обучаются в российских вузах. По его словам, также они пытаются завлечь мигрантов, приехавших в Россию на заработки, сообщал News.ru