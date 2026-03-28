Когда солить холодец, чтобы он застыл идеально: главный секрет прозрачного бульона

Когда солить холодец, чтобы он застыл идеально: главный секрет прозрачного бульона

Холодец кажется простым блюдом, но именно в деталях скрывается его идеальный результат. Частая ошибка — неправильное добавление соли, из-за чего бульон мутнеет или не застывает. Если знать один важный момент, холодец получится прозрачным и с насыщенным вкусом.

Ингредиенты:

мясо на кости — 1,5–2 кг;

вода — 3–4 л;

лук — 1–2 шт.;

морковь — 1 шт.;

лавровый лист — 2–3 шт.;

перец черный и душистый — по вкусу;

соль — по вкусу.

Приготовление

Сначала замочите мясо в холодной воде на несколько часов — это сделает бульон чище. После закипания первую воду обязательно слейте и варите на свежей, снимая пену.

Овощи добавляйте за 1,5–2 часа до готовности, а специи — за 30 минут до конца. Это позволит раскрыть аромат, но не перебить вкус.

Главный секрет — соль. Добавляйте ее только в самом конце, когда мясо уже мягкое. Дайте бульону прокипеть еще 10–15 минут, чтобы соль равномерно распределилась.

Разберите мясо, залейте бульоном и остудите сначала при комнатной температуре, затем в холодильнике. В итоге холодец получится прозрачным, плотным и очень вкусным.

