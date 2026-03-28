Когда солить холодец, чтобы он застыл идеально: главный секрет прозрачного бульона

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Холодец кажется простым блюдом, но именно в деталях скрывается его идеальный результат. Частая ошибка — неправильное добавление соли, из-за чего бульон мутнеет или не застывает. Если знать один важный момент, холодец получится прозрачным и с насыщенным вкусом.

Ингредиенты:

  • мясо на кости — 1,5–2 кг;
  • вода — 3–4 л;
  • лук — 1–2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • лавровый лист — 2–3 шт.;
  • перец черный и душистый — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Сначала замочите мясо в холодной воде на несколько часов — это сделает бульон чище. После закипания первую воду обязательно слейте и варите на свежей, снимая пену.

Овощи добавляйте за 1,5–2 часа до готовности, а специи — за 30 минут до конца. Это позволит раскрыть аромат, но не перебить вкус.

Главный секрет — соль. Добавляйте ее только в самом конце, когда мясо уже мягкое. Дайте бульону прокипеть еще 10–15 минут, чтобы соль равномерно распределилась.

Разберите мясо, залейте бульоном и остудите сначала при комнатной температуре, затем в холодильнике. В итоге холодец получится прозрачным, плотным и очень вкусным.

Ранее сообщалось, что иногда для вкусного завтрака не нужны ни колбаса, ни сложные рецепты. Достаточно обычного хлеба, творога и немного сыра.

Проверено редакцией
Марина Макарова
М. Макарова
