Кобылкин заявил о возможном открытии национальных парков в конце июня

https://static.news.ru/photo/0ebd7d17-cc9f-47ad-abcb-ef31116f1e1d_660.jpg Фото: commons.wikimedia.org/Виктор Шумов/CC BY-SA 3.0

Национальные парки и заповедники могут открыться для туристов в конце июня с условием соблюдения всех предосторожностей. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Я думаю, что конец июня, скорее всего. Но здесь главное не сорваться и не торопиться. Многое поменялось в привычках людей, — сказал он во время акции «Сад памяти».

Он отметил, что в 2020 году потребность во внутреннем туризме возрастает, однако открытие нацпарков будет постепенным.

Кроме того, в России за шесть лет появятся 24 новые природные зоны с общей площадью пять миллионов гектаров.

Как ранее писал NEWS.ru, на территории Москвы пора ослабить режим самоизоляции и разрешить жителям столицы гулять на свежем воздухе, заявил в разговоре с журналистами заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.