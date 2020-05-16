Учёный призвал разрешить москвичам гулять на свежем воздухе

https://static.news.ru/photo/a510dad0-977a-11ea-bdf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Режим самоизоляции на территории Москвы пора ослабить и разрешить жителям столицы гулять на свежем воздухе, заявил в разговоре с журналистами заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Он отметил, что, исходя из последних данных, эпидемиологическая ситуация в городе находится в управляемом состоянии. Это значит, сказал учёный, что в ряде секторов можно ослабить режим изоляции.

Людей, подчеркнул Зверев, нужно выпускать гулять в парки и на улицы. Разумеется, с условием обязательного соблюдения дистанции и остальных мер предосторожности. Подобные послабления важны, заметил академик, потому что после полного снятия ограничений на улицы выйдут массы людей, у которых за время нахождения дома «скопились все болячки».

Также Зверев заявил, что режим необходимо ослабить в отношении представителей старшего поколения и для горожан с детьми.

Несложно определить какие-то часы для гуляния. Все будут знать, что это время для пожилых. Я, конечно, не говорю, что надо допустить массовые гуляния и открывать парки для массовых мероприятий. Нет, но для прогулок обязательно. И, конечно, с детьми надо обязательно гулять. Свежий воздух им необходим, — цитирует учёного «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, столичные власти считают, что говорить об ослаблении режима самоизоляции после 31 мая можно будет с середины следующей недели.