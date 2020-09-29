Клишас поддержал позицию Роскомнадзора о защите россиян от цензуры

https://static.news.ru/photo/d653b350-0256-11eb-a52a-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас положительно отнёсся к позиции Роскомнадзора, которая касается внесения в законодательство изменений для защиты россиян от цензуры на иностранных интернет-платформах.

Ранее Роскомнадзор обратился в обе палаты российского парламента с просьбой принять законодательные меры для защиты прав граждан РФ на свободное получение информации на иностранных интернет-платформах. В ведомстве напомнили, что особый резонанс в последнее время получили проявления цензуры со стороны YouTube в отношении фильма «Беслан: Фильм Александра Рогаткина».

Позиция Роскомнадзора абсолютно верная. Мы готовы с коллегами к предметному диалогу и разделяем их подход, — отметил политик.

По его словам, он полностью разделяет подход ведомства, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, депутаты Госдумы совместно с Роскомнадзором и профессиональным сообществом начали разработку законопроекта об ответственности за интернет-цензуру в отношении российских граждан и компаний. Речь может идти о крупных штрафах, однако конкретные меры ответственности пока обсуждаются.