Госдума прорабатывает вопрос о наказании за интернет-цензуру против россиян

https://static.news.ru/photo/04cdc5ea-0252-11eb-8e4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы совместно с Роскомнадзором и профессиональным сообществом начали разработку законопроекта об ответственности за интернет-цензуру в отношении российских граждан и компаний. Речь может идти о крупных штрафах, однако конкретные меры ответственности пока обсуждаются.

[Начали] проработку инициатив, которые установят ответственность за нарушение конституционных прав граждан на свободное получение и распространение информации. Речь должна идти о существенных суммах, которые понудят представителей IT-индустрии задуматься, — сказал ТАСС глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Парламентарий при этом заверил, что история, аналогичная неудачной блокировке мессенджера Telegram в России, не повторится.

Ранее Роскомнадзор обратился в обе палаты российского парламента с просьбой принять законодательные меры для защиты прав граждан РФ на свободное получение информации на иностранных интернет-платформах. В ведомстве напомнили, что особый резонанс в последнее время получили проявления цензуры со стороны YouTube в отношении фильма «Беслан: Фильм Александра Рогаткина», а также Twitter в отношении аккаунта РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководство компаний Google, Twitter и Facebook в ближайшем будущем могут вызвать в суд. Гендиректоров IT-гигантов недавно обязали явиться на слушания в комитет Сената Соединённых Штатов Америки по торговле, науке и транспорту. Мероприятие состоится 1 октября 2020 года. Представителям корпораций придётся отчитаться перед властями страны по 230-му разделу Закона о порядочности в коммуникациях (Communications Decency Act, CDA).