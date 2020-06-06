Кириенко: при снятии ограничений нужно исключить новый пик эпидемии

https://static.news.ru/photo/2f0c6a24-a82e-11ea-b2d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил о важности правильного смягчения ограничительных мер. Необходимо исключить возможность повторения эпидемии.

По его словам, с вызовом COVID-19 столкнулись все государства мира. Власти метались между спасением экономики и жителей. В России решили, что жизни людей важнее всего, передаёт ТАСС.

Крайне важно правильно выстроить логику выхода из ограничений для того, чтобы не сорваться в новый пик заболевания, и перед всеми управленцами стоит непростая задача — как восстановить экономику и нормальную жизнь людей, — подчеркнул политик.

Ранее, как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал ​радикальные решения по отмене карантина в столице на следующей неделе. По его словам, «положительная динамика сохраняется».

С 1 июня москвичам разрешили заниматься спортом, гулять по графику, пользоваться системой городского велопроката и посещать непродовольственные магазины. Ношение масок стало обязательным.