Кириенко: при снятии ограничений нужно исключить новый пик эпидемии

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил о важности правильного смягчения ограничительных мер. Необходимо исключить возможность повторения эпидемии.
По его словам, с вызовом COVID-19 столкнулись все государства мира. Власти метались между спасением экономики и жителей. В России решили, что жизни людей важнее всего,
Крайне важно правильно выстроить логику выхода из ограничений для того, чтобы не сорваться в новый пик заболевания, и перед всеми управленцами стоит непростая задача — как восстановить экономику и нормальную жизнь людей, — подчеркнул политик.
Ранее, как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал радикальные решения по отмене карантина в столице на следующей неделе. По его словам, «положительная динамика сохраняется».
С 1 июня москвичам разрешили заниматься спортом, гулять по графику, пользоваться системой городского велопроката и посещать непродовольственные магазины. Ношение масок стало обязательным.
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