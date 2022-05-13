Гендиректор киносети «Формула кино/Синема парк» Алексей Васясин подтвердил проведение переговоров с владельцами торговых центров о возможном прекращении партнерства, передаёт НСН. Васясин также допустил закрытие половины кинозалов сети, для спасения оставшихся кинотеатров.
Мы всегда проводим переговоры с партнерами, контрагентами и лендлордами, коими являются торговые центры. В условиях очень тяжелой нагрузки по финансам, отсутствия какой-то позиции, давления со стороны банков по кредитованию, отсутствию выручки, да, действительно, проводим переговоры о приостановке сотрудничества. Мы уже закрыли два кинотеатра. Закрытие части кинотеатров будет вынужденной мерой, призванной спасти индустрию в целом, — сказал он.
Ранее сообщалось, что минимум 50% российских кинотеатров может закрыться из-за «критического недостатка репертуара». Отмечалось, что заместить отменённые иностранные премьеры быстро невозможно, и без господдержки отрасли к концу лета «спасать уже будет некого», об этом говорилось в соответствующем заявлении Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК).