Глава «Формулы кино» подтвердил возможный уход из ТЦ

Фото Синема Парк & Формула Кино/vk.com

Гендиректор киносети «Формула кино/Синема парк» Алексей Васясин подтвердил проведение переговоров с владельцами торговых центров о возможном прекращении партнерства, передаёт НСН. Васясин также допустил закрытие половины кинозалов сети, для спасения оставшихся кинотеатров.

Мы всегда провод­им переговоры с партнерами, контр­агентами и лендлорда­ми, коими являются торговые центры. В условиях очень тяжелой нагрузки по финансам, отсутствия какой-то позиции, давления со стороны банков по кредитован­ию, отсутствию выруч­ки, да, действительн­о, проводим пе­реговоры о приостановке сотрудничества. Мы уже закрыли два кинотеатр­а. Закрытие части кинотеатров будет вынужденной мерой, призванной спасти индустрию в целом​, — сказал он.

Ранее сообщалось, что минимум 50% российских кинотеатров может закрыться из-за «критического недостатка репертуара». Отмечалось, что заместить отменённые иностранные премьеры быстро невозможно, и без господдержки отрасли к концу лета «спасать уже будет некого», об этом говорилось в соответствующем заявлении Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК).