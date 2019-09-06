Жительница Кемерово разыскивает владельцев французского бульдога, которого она нашла в одном из торговых центров города.
На собаке не было ошейника, и девушке по имени Карина пришлось забрать потеряшку домой.
С просьбами о помощи в поиске она обратилась к порталу
К своему сообщению девушка приложила фото питомца. Собака на кадрах выглядит очень жизнерадостной.
Всех, кто знает хозяев потеряшки, Карина просит связаться с ней через социальную сеть «
Ранее в новороссийскую Службу спасения поступил вызов от местных жителей. Они сообщили, что из ливневого коллектора на улице Раевского раздаются странные звуки, похожие на лай. О причинах ЧП рассказали местные спасатели, писал News.ru.