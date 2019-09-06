https://static.news.ru/photo/16528f94-d170-11e9-9e61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Жительница Кемерово разыскивает владельцев французского бульдога, которого она нашла в одном из торговых центров города.

На собаке не было ошейника, и девушке по имени Карина пришлось забрать потеряшку домой.

С просьбами о помощи в поиске она обратилась к порталу VSE42.Ru . Карина рассказала, что обнаружила французского бульдога в ТЦ «Гринвич».

К своему сообщению девушка приложила фото питомца. Собака на кадрах выглядит очень жизнерадостной.

Всех, кто знает хозяев потеряшки, Карина просит связаться с ней через социальную сеть « ВКонтакте ».

Ранее в новороссийскую Службу спасения поступил вызов от местных жителей. Они сообщили, что из ливневого коллектора на улице Раевского раздаются странные звуки, похожие на лай. О причинах ЧП рассказали местные спасатели, писал News.ru.