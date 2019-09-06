https://static.news.ru/photo/40114090-d16c-11e9-8813-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

В новороссийскую службу спасения поступил вызов от местных жителей. Они сообщили, что из ливневого коллектора на улице Раевского раздаются странные звуки, похожие на лай.

Как рассказал начальник МБУ ПАСС Алексей Одёров в Instagram, спасатели немедленно выдвинулись по указанному адресу.

Когда сотрудники службы спустились в водосток, они обнаружили там собаку. Судя по виду, животное провело в ливнёвке не один день.

Собаку вывели на поверхность и отпустили. Всё хорошо, когда заканчивается хорошо, — написал глава МБУ ПАСС.

Новороссийцы оценили работу спасателей и оставили много тёплых слов в адрес сотрудников службы спасения.

Спасибо вам огромное! Порой слёзы даже наворачиваются. Вы настоящие герои! Никого не оставляете в беде! — отметила одна из жительниц города.

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