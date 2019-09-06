В новороссийскую службу спасения поступил вызов от местных жителей. Они сообщили, что из ливневого коллектора на улице Раевского раздаются странные звуки, похожие на лай.
Как рассказал начальник МБУ ПАСС Алексей Одёров в Instagram, спасатели немедленно выдвинулись по указанному адресу.
Когда сотрудники службы спустились в водосток, они обнаружили там собаку. Судя по виду, животное провело в ливнёвке не один день.
Собаку вывели на поверхность и отпустили. Всё хорошо, когда заканчивается хорошо, — написал глава МБУ ПАСС.
Новороссийцы оценили работу спасателей и оставили много тёплых слов в адрес сотрудников службы спасения.
Спасибо вам огромное! Порой слёзы даже наворачиваются. Вы настоящие герои! Никого не оставляете в беде! — отметила одна из жительниц города.
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