Полиция Курска проводит проверку распространившегося по социальным сетям видео, где пёс бойцовской породы атакует кошку при попустительстве своего хозяина, державшего в этот момент питомца на поводке.
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На место происшествия выехали сотрудники полиции и, опросив свидетелей, установили личность владельца собаки. В ходе беседы с правоохранителями мужчина заявил, что кошка сама напала на пса.
Собака себя защищала. Надо было ждать, когда кошка вытащит ему глаза? — спросил хозяин животного.
По словам мужчины, пёс только «придушил» кошку, но она осталась жива и позже убежала.
В настоящий момент решается вопрос о привлечении хозяина собаки к ответственности за нарушение правил содержания домашних животных.
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