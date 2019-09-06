https://static.news.ru/photo/28a09c8e-d0b9-11e9-b698-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Полиция Курска проводит проверку распространившегося по социальным сетям видео, где пёс бойцовской породы атакует кошку при попустительстве своего хозяина, державшего в этот момент питомца на поводке.

Об этом сообщает РИА Новости . Видео сняла одна из местных жительниц. Хозяин оттащил своего пса только после выраженного вслух очевидицей возмущения. Кошка после инцидента осталась лежать на земле без движения.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и, опросив свидетелей, установили личность владельца собаки. В ходе беседы с правоохранителями мужчина заявил, что кошка сама напала на пса.

Собака себя защищала. Надо было ждать, когда кошка вытащит ему глаза? — спросил хозяин животного.

По словам мужчины, пёс только «придушил» кошку, но она осталась жива и позже убежала.

В настоящий момент решается вопрос о привлечении хозяина собаки к ответственности за нарушение правил содержания домашних животных.

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