Каждый второй россиянин полностью или частично недоволен жизнью

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос, в ходе которого выяснилось, что половина граждан РФ частично или полностью недовольны своей жизнью. В исследовании приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
52% опрошенных заявили, что недовольны условиями проживания своей семьи. Полностью жизнь не устраивает 23% респондентов, 29% частично огорчены своим существованием.
45% участников исследования не ожидают каких-либо изменений в условиях жизни для себя и своих семей в ближайший год, 20% настроены позитивнее.
О том, что будет хуже, думают 23% участников опроса и 12% респондентов не знают, чего ждать,
Как ранее писал NEWS.ru, россияне приготовились ко второй волне коронавируса, в её неизбежности не сомневаются 45% респондентов. Такие данные показал опрос, проведённый Российской академией народного хозяйства и госслужбы.
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