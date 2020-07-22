Каждый второй россиянин полностью или частично недоволен жизнью

https://static.news.ru/photo/bd2b50ac-cbf8-11ea-8ef8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос, в ходе которого выяснилось, что половина граждан РФ частично или полностью недовольны своей жизнью. В исследовании приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

52% опрошенных заявили, что недовольны условиями проживания своей семьи. Полностью жизнь не устраивает 23% респондентов, 29% частично огорчены своим существованием.

45% участников исследования не ожидают каких-либо изменений в условиях жизни для себя и своих семей в ближайший год, 20% настроены позитивнее.

О том, что будет хуже, думают 23% участников опроса и 12% респондентов не знают, чего ждать, передаёт «Интерфакс» сообщение от ВЦИОМа.

Как ранее писал NEWS.ru, россияне приготовились ко второй волне коронавируса, в её неизбежности не сомневаются 45% респондентов. Такие данные показал опрос, проведённый Российской академией народного хозяйства и госслужбы.