«Камышовые попы»: Корчевников рассказал об убитом священнике Васильеве Корчевников рассказал о последней просьбе убитого на Украине священника Васильева

Фото: t.me/boriskorchevnikov

Михаил Васильев

Борис Корчевников рассказал, о чем просил его перед гибелью настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН РФ отец Михаил Васильев. Гендиректор телеканала «Спас» отметил, что перед смертью священник прислал ему «охапку» своих фотографий с передовой, хотя снимался на войне крайне редко, потому что не вылезал из горячих точек, окормляя бойцов.

Убили отца Михаила Васильева. Хаймерсами. На херсонщине, — кратко сообщил о трагическом событии Корчевников.

Телепродюсер опубликовал последнее фото священника, которое тот сам подписал так «Камышовые попы». Оно датировано 31 октября.

Корчевников отметил, что и раньше был знаком с отцом Михаилом, еще задолго до работы на «Спасе», но прежде с ним не переписывался. В последнее время Корчевников увидел отца Михаила Васильева в новом проекте телеканала «Кино и смыслы», где он, обсуждая фильм «Белорусский вокзал», «говорил так просто и сильно — и про нынешнюю войну и про врага внешнего и внутри страны и про Россию».

Всю жизнь проведя на войнах и в военных частях, он был очень по-военному прям, часто резок, но сокрушительно-искренний. И этим забирал: даже моя мама, которой Церковь не очень близка, отца Михаила обожала... А к сердцу солдата он и вовсе феноменально знал все ключи, — поделился впечатлениями телеведущий.

Корчевников также привел последние слова Михаила Васильева. Это была просьба рассказывать на ТВ о тех, кто отстаивает Россию на передовой:

Запустите пожалуйста рассказы родных о своем живом или уже погибшем родном человеке мобилизованном или добровольце. Пусть говорят жены, дети, друзья, учителя коллеги по работе и т.д. И говорят, что их помнят и ждут с победой...Это поможет и здесь ждать своих и там выполнять задачи... Простите.... Во вторник едем опять с отцами... Жив Господь.

Ранее заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) сообщил о гибели в ходе специальной военной операции на Украине настоятеля патриаршего подворья при штабе РВСН РФ, советника председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами России и правоохранительными учреждениями протоиерея Михаила Васильева. Он принимал участие в миротворческих операциях в Абхазии, Боснии, Косово, Северном Кавказе и Сирии. Священник не только благословлял военнослужащих, но и сам не раз прыгал с парашютом, сопровождая подразделения ВДВ.