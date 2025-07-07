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07 июля 2025 в 19:13

Как в погребе у бабушки: маринованные баклажаны — очень вкусный рецепт

Как в погребе у бабушки: маринованные баклажаны — очень вкусный рецепт Как в погребе у бабушки: маринованные баклажаны — очень вкусный рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим невероятные маринованные баклажаны! Редакция NEWS.ru узнала секрет потрясающей закуски. Все подробности — в материале.

Чтобы приготовить маринованные баклажаны «Грибочки», нужно подготовить 1,5 кг этого овоща, головку чеснока, пучок укропа, 5–6 листочков лаврового листа, литр воды, 3 щепотки соли, перец-горошек, 2 столовых ложки сладкого песка, 150 мл яблочного уксуса и 200 мл подсолнечного масла.

Во-первых, режем баклажаны кубиками и бланшируем в соленой водичке примерно 6–7 минут. Потом соль и сахар растворяем в воде, доводя ее до температуры кипения. Третий шаг: укладываем в стерильные баночки лаврушку, горошки перца и толченый чеснок.

Заливаем горячим рассолом содержимое, закатываем жестяными крышками. Особый шик: добавить в банку звездочку бадьяна и немного смородинового листа. И все! Маринованные баклажаны быстро готовятся, а еще они очень вкусные!

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Алина Ясинская
А. Ясинская
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