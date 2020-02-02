По Москве распространяется информация, что столичные школы закрываются на карантин. Некоторые учителя сообщают родителям и детям, что занятия якобы отменяются из-за коронавируса. Не помогли ни опровержения столичного департамента здравоохранения, ни разъяснения учёных, что новый недуг не так опасен, как его «малюют». NEWS.ru разобрался, что стоит за этими слухами.

Эхо 2011-го года

В редакцию NEWS.ru на днях обратился читатель, который рассказал, что в столичной школе «Покровский квартал», где у него учится ребёнок, якобы объявлен карантин.

Дочка рассказала, что московские школы с 3 по 9 февраля закрывают на карантин из-за коронавируса. Есть сообщение от учительницы, которая ссылается на некое распоряжение по городу, — рассказал читатель, пожелавший остаться анонимным.

Он предположил, что власти могут что-то скрывать о масштабах заболеваемости, выразив обеспокоенность тем, что педагоги причиной отмены занятий называют именно коронавирус, а не просто ОРВИ. Мужчина не исключил, что учителя не знают деталей распоряжения и, вероятно, толкуют его по-своему, особенно в свете тревожных новостей из Китая.

На сайте образовательного учреждения информации о приостановке занятий нет. Корреспондент NEWS.ru попытался получить разъяснение у директора ГБОУ «Школа „Покровский квартал“» Михаила Митина, действительно ли отменяются уроки и насколько высок процент заболевших учеников. Но он не подтвердил и не опроверг информацию о карантине, предпочтя побыстрее прекратить общение.

Никак не могу это прокомментировать, — сказал Митин, бросив трубку.

На уходящей неделе в публичном пространстве было много обсуждений на тему возможного централизованного закрытия школ то ли из-за повышенной заболеваемости простудой, то ли из-за профилактики коронавируса 2019-nCoV. В московском департаменте образования поспешили опровергнуть эти сведения, назвав их «фейком». При этом столичные чиновники косвенно дали понять, что проблема всё же есть.

Классы традиционно закрываются на карантин в связи с сезонной повышенной заболеваемостью обычными ОРВИ и гриппом, стандартной для этого времени года, — прокомментировали в департаменте.

Там же сказали, что по действующим нормативам общеобразовательные учреждения принимают самостоятельное решение о закрытии на карантин, если на занятиях отсутствуют «20-25% детей», добавив, что «сезонная заболеваемость не имеет никакого отношения к коронавирусной инфекции».

Павел Лисицын/РИА Новости

Замглавы ведомства Александр Гаврилов уточнил, что распространители слухов ссылаются статью газеты «Комсомольская правда», которая вышла 28 января 2011 года. Девять лет назад Роспотребнадзор действительно отменял занятия с первого по восьмой классы во всех столичных школах из-за резкого роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В настоящее время, как информирует столичное управление Роспотребнадзора, в городе под руководством вице-мэра Анастасии Раковой создан оперативный штаб, который осуществляет «координацию деятельности всех служб по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV».

В Москве исследования для определения коронавируса нового типа проводят две лаборатории Роспотребнадзора: ФКУЗ Противочумный центр и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве». Из общего числа проведённых исследований коронавирус нового типа не выявлен ни у одного человека, — говорится в сообщении.

В ряде регионов власти отменяют занятия в первую неделю февраля и временно вводят домашнее обучение. Но официальная причина связана с превышением эпидпорога по ОРВИ и гриппу, причём даже в Тюменской области и Забайкалье, где выявлены первые пациенты с новой инфекцией. Также школы закрылись в Самарской области, Элисте, Оренбурге, частично в Челябинской области (там в 2020 году от гриппа умерла 13-летняя школьница), Приморском, Хабаровском и Алтайском краях, Тамбовской области, Биробиджане, а также в других населённых пунктах и субъектах РФ.

Слухи у нас

Тревожный информационный фон, помноженный на «сарафанное радио», зачастую приводит к целым «эпидемиям слухов», выгодных фармацевтическим компаниям и политическим силам, которые хотят запугать граждан или добиться других целей. Масла в огонь массовой тревоги подливает и политика непрекращающихся оптимизаций системы здравоохранения, сокращения больниц и поликлиник, дефицита персонала из-за низких зарплат и так далее. В этих условиях люди начинают сомневаться, что отечественная медицина, особенно в глубинке, справится с новыми вызовами.

Когда более десяти лет назад мир захлестнула волна «свиного гриппа» A/H1N1, некоторые города России и Украины опустели, их жители сметали лекарства в аптеках и продукты первой необходимости в магазинах, а сотовые операторы были перегружены «народными инсайдами». Так, в Саратове 2 декабря 2009 года на полном серьёзе говорили о скором закрытии выездов из города и «опылении» неким дезинфецирующим веществом с самолётов. Социум полнился также сообщениями о переполненных моргах, вводе в город войск химзащиты и прочими небылицами, в которые стали за сутки охотно верить даже скептики.

Позднее в дезинформации обвинили студента местного медвуза, который на своей странице в ЖЖ написал, о том, что в Саратове началась эпидемия лёгочной чумы. Его блог, якобы стал первоисточником фейковых новостей, обрастающих самыми невероятными подробностями. Спустя годы анонимные эксперты предположили, что волна слухов якобы была выгодна местному строительному лобби, являющемуся в регионе одной из самых влиятельных сил. Как позднее написал местный Telegram-канал «Вольский театрал», эта «манипуляция городом-миллионником» якобы была «провокацией по дестабилизации обстановки» для снятия местного губернатора.

Незадолго до Саратова аналогичная «паническая атака» произошла в Киеве, где также все говорили о санобработке города с воздуха. Как отмечал глава пресс-службы украинского МЧС Игорь Кроль, «кто-то целенаправленно звонит в СМИ и вбрасывает такую информацию». Также выдвигалась политическая версия случившегося: дескать некие силы таким образом пытались спровоцировать введение в стране чрезвычайного положения и отмены запланированных на начало 2010 года президентских выборов.

Сегодня, как и десятилетие назад, «накаченное» слухами население выстраивается в очереди за лекарствами. Как пишет «Коммерсант», крупные российские аптечные сети наблюдают всплеск продаж противовирусных средств и медицинских масок. По некоторым оценкам с середины января продажи таких лекарств выросли на 80%. В свою очередь в Росздравнадзоре вынуждены оправдываться, заявляя , что никакого дефицита препаратов в столице нет.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Нашли выгоду

Производители лекарств, судя по всему, тоже не сидят на месте, придумывая незатейливые, но, судя по всему, действенные методы раскрутки своей продукции.

Московская журналистка Екатерина Пичугина на своей странице в Facebook обратила внимание на рекламу одного из известных препаратов, который по данным международной некоммерческой организации «Кохрановское сотрудничество», изучающей эффективность медицинских технологий, числится в списке лекарств-пустышек. Рекламируемый товар представляется как средство от коронавируса, хотя в реальности его ещё не изобрели.

Также Пичугина, профессионально занимающаяся темами медицины и здравоохранения, отметила, что в рекламе про коронавирус 2019-nCoV говорится как про «очень заразный». Хотя на самом деле он, как подчёркивает журналистка, «показал крайне низкую контагиозность, передаётся только при очень тесном контакте», а «заражаются от человека к человеку в основном люди со слабым иммунитетом».

Главврач московской Городской клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников напомнил, что первая вспышка острых вирусных пневмоний, вызванных коронавирусом также началась в Китае в 2002 году. За это время на разработку лекарства были потрачены огромные средства.

Обуздать ту эпидемию стоило международным и национальным организациям здравоохранения около $100 млрд. Вот и произнесены ключевые слова! То ли обуздали, то ли она сама сошла на нет — точно не очень понятно, многие вирусологи склоняются ко второму варианту. Но титанические усилия были проделаны и средства потрачены. То есть освоены. Повторюсь: $100 млрд по некоторым опубликованным данным. За 18 лет 8092 человек заболело, 774 умерло. От гриппа ежегодно столько заболевает и умирает в любом миллионном городе, а от осложнений, вызванных им — ещё больше. А тут почти 20 лет сидеть на таком финансировании! Понятно, что кто-то воспринял новый коронавирус как подарок судьбы — предыдущая эпидемия заглохла годы назад! Александр Мясников главный врач московской Городской клинической больницы имени Жадкевича главный врач московской Городской клинической больницы имени Жадкевича

Ситуация с фобиями относительно новых болезней чем-то напоминает ажиотаж вокруг ВИЧ и СПИДа на рубеже 1980-х — 1990-х годов, ставший даже элементом перестроечной поп-культуры (вспоминаются подзабытые песни Ильи Словесника и Никиты Джигурды). Вот только если угроза иммунодефицита действительно серьёзна, то масштабы периодически возникающих новых эпидемий из Азии зачастую сильно преувеличены, что, однако, не отменяет их опасности.