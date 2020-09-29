Известная по делу «пьяного мальчика» эксперт осмотрит тело Тесака

https://static.news.ru/photo/6e3385ba-022a-11eb-bfbb-fa163e074e61_660.jpg Максим Марцинкевич Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Во вторник, 29 сентября, в морг для осмотра тела умершего в СИЗО националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, прибыла независимый эксперт Елена Кучина.

Она занималась делом «пьяного мальчика» из Балашихи. Именно Кучина заявила, что сбитый ребёнок, в крови которого первая экспертиза показала 2,7 промилле спиртного, был трезвым. Теперь она займётся изучением дела Тесака, вокруг смерти которого сразу же появилось множество версий произошедшего. По одной из них националист покончил с собой, по другой — был убит. Также есть предположение, что Марцинкевича могли довести до суицида.

Вместе с Кучиной в морг приехал адвокат Иван Сидоров, передаёт телеканал «360».

Бабушкинский суд Москвы признал Тесака виновным по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей в декабре 2018 года. Марцинкевича тогда приговорили к 10 годам тюрьмы, но в октябре 2019 года Сыктывкарский городской суд смягчил приговор националисту.

Тело Тесака было найдено 16 сентября в одиночной камере СИЗО № 3 на территории Челябинска. Туда он был доставлен для дальнейшего этапирования в Москву.

21 сентября появились результаты независимой экспертизы, согласно которой Максим Марцинкевич был убит. Об этом свидетельствуют раны на шее и гематомы на руках покойного. По версии Следственного комитета России, Марцинкевич покончил с собой.

Как ранее писал NEWS.ru, семья Марцинкевича получила документы о его смерти. В бумагах указано, что мужчина умер 16 сентября в 00:00. При этом сотрудники изолятора сообщали, что в 06:45 он ещё был жив и отказался от завтрака.