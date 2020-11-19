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Из-за гололедицы 92 москвича госпитализировано с переломами

17:01, 19 ноября 2020 60
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Непогода в Москве доставила серьёзные неприятности жителям столицы. Только в течение трёх часов утром 19 ноября в травмпункты и стационары было доставлено 92 человека с переломами.

25 человек скорая забрала в промежутке между 9 и 10 часами утра. Ещё 67 человек — с 10 до 12 часов. Все они госпитализированы с переломами различного характера, — цитирует РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что статистика приводится лишь по тем людям, которые после падения не могли самостоятельно передвигаться и кому пришлось вызывать скорую помощь. При этом неизвестно, сколько человек получили травмы и обратились за помощью самостоятельно.

Причиной массового травматизма стал ледяной дождь, шедший в Москве всю ночь. В итоге к утру дороги и тротуары были покрыты ледяной коркой. Эта ситуация также привела к увеличению числа ДТП.

Как писал NEWS.ru, уже к вечеру 20 ноября в Москве выпадет до трёх сантиметров снега. В последующие два дня снежный покров увеличится до шести сантиметров.

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