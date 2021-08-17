Соратники Навального назвали чушью его интервью о «крысах»

Соратники оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и Николай Ляскин рассказали NEWS.ru, что опубликованное на грузинском портале ambebi.ge интервью политика — фейк.

Я не буду комментировать фейки, зачем? — подчеркнул Жданов.

Ляскин, в свою очередь, назвал интервью чушью и также отказался комментировать его.

Я читал, чушь какая-то, даже не хочу это комментировать, потому что реально чушь. Всех безумцев комментировать — с ума сойдёшь, — сказал он.

Он отметил, что не знает, почему появился этот фейковый материал.

17 июля на грузинском сайте ambebi.ge появилось интервью, которое Вавина якобы взяла у Навального, находящегося в колонии. В нём оппозиционер называет сбежавших соратников «крысами, сбегающими с тонущего корабля» и говорит о желании российских властей защитить своих граждан и об эффективности российского правительства.

На следующей день его перевёл URA.RU, отметив, что оно может быть фейком.

Журналистка Елена Вавина, которая указана как автор интервью на грузинском портале, сообщила NEWS.ru, что не говорила с политиком и сама увидела этот материал несколько минут назад.