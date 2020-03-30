https://static.news.ru/photo/9b24ff62-72b1-11ea-85f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РФ вводит квоту на чартерные рейсы для вывоза россиян из-за рубежа. Полеты в Москву будут выполняться только в аэропорт «Шереметьево» и не более 500 человек в сутки, сообщил РИА Новости источник.

Условие выполнения рейса в Москву — только в аэропорт «Шереметьево» и не превышая квоту на прибытие граждан — не более 500 человек в сутки, — цитирует агентство источник.

Отмечается, что глава Минтранса РФ Евгений Дитрих в понедельник сообщил, что количество рейсов для вывоза россиян из-за рубежа с 31 марта будет сокращено. По его словам, за последние десять дней из-за рубежа вернулись на родину 155 тысяч россиян.

Как пояснил в беседе с NEWS.ru заведующий лабораторией эпидемиологии природно-очаговых инфекций ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора доктор биологических наук, профессор Александр Платонов, главный вопрос с эвакуацией заключается в том, как обеспечить меры защиты. По его мнению, здесь хватит стандартных мер защиты.