«Истинный патриот»: Матвиенко прокомментировала кончину Приходько

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько.

В Совете Федерации Сергея Эдуардовича ценили за высокие личные и деловые качества, в нашей памяти он останется истинным патриотом отечества, — отметила Матвиенко.

По её словам, Приходько являлся опытным государственным деятелем, а также талантливым дипломатом и политиком. Он всегда стремился приносить максимальную пользу родине практическими делами, заключила Матвиенко.

Бывший вице-премьер России и экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько скончался 26 января в возрасте 64 лет. Политик умер после продолжительной болезни. Он страдал боковым амиотрофическим склерозом (болезнь Лу Герига). Год назад, в январе 2020-го, премьер-министр Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником. Он должен был занимать эту должность до прекращения полномочий главы кабмина.

Ранее NEWS.ru писал, что член комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов прокомментировал известие о смерти бывшего зампреда правительства Сергея Приходько. По его мнению, страна потеряла очень профессионального политика.