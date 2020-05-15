Испытавший вакцину от коронавируса рассказал об одном побочном эффекте

Британский журналист Джек Соммерс, ставший одним из участников испытаний вакцины от COVID-19, рассказал, как проходил эксперимент и какие побочные эффекты вызвал у него препарат.
По его словам, сама инъекция былa безболезненной. Медики обязали всех испытуемых вести дневник, измерять температуру и записывать показания термометра.
Как рассказывает Соммерса, в первую неделю его самочувствие было вполне обычным, температура поднималась у него всего пару раз. Спустя какое-то время она пришла в норму и больше не повышалась, хотя журналист допускает, что он накрутил себя.
Худшим побочным эффектом оказалась паранойя, — признался Соммерс.
При этом британец добавил, что даже если «его» вакцина окажется неэффективной, он рад, что принимает участие в испытаниях,
Ранее NEWS.ru писал, что российскую вакцину от COVID-19 передали в Минобороны для испытаний. Они будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института ведомства. Ранее специалисты этого центра изучали вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома.
Эксперимент стартует 3 июня. На этот день назначен заезд в институт первой группы добровольцев. Министерство обороны России отобрало для апробации препарата 50 человек.
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