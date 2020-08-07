Общество

Исинбаева пожаловалась на неудобства во время отдыха в Сочи

12:21, 07 августа 2020 14
Фото: instagram.com/isinbaevayelena

Двукратная обладательница олимпийского золота, легкоатлетка Елена Исинбаева рассказала подписчикам, как провела отпуск на сочинском побережье.

Исинбаеву неприятно удивило то, что пляжи плохо приспособлены для детей, и если сильные волны — это временное неудобство, то камни, по которым трудно ходить малышам, неприятно удивили олимпийскую чемпионку.

Дно и берег в булыжниках (позже поняла, зачем на каждом шагу продавали «мыльницы» по 200 рублей). Босыми ногами ходить по берегу неудобно, — написала Исинбаева в Instagram.

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Спортсменка за всё время отдыха спустилась к морю всего один раз, но несмотря на все неудобства, она получила удовольствие от отпуска, а морская атмосфера и сочинский антураж напомнили ей детство.

Несмотря на то что в Краснодарском крае открыт курортный сезон, до 21 августа там действует режим повышенной готовности. Тем не менее с июля в регионе сняты основные ограничения на работу объектов торговли, предприятий общественного питания, гостиниц и на пассажирские перевозки. Помимо этого, разрешена работа фитнес-центров, бассейнов и аквапарков. Возобновлена работа детских садов, открыты парки и скверы.

Как писал NEWS.ru, ранее АТОР сравнила стоимость отдыха в Сочи и Абхазии.

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