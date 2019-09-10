https://static.news.ru/photo/a156b526-d3e0-11e9-bbca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Зарубежные туристы, объехавшие Россию в рамках блог-тура #TransSibChallenge, отметили не очень хорошее качество дорог в стране.

Участниками проекта стали блогеры и путешественники из США, Канады и Европы. Поездку они начали в Санкт-Петербурге, побывали в восьми городах и закончили тур во Владивостоке, передаёт РИА « Восток-Медиа ».

Зарубежные гости передвигались по России на поездах и машинах. По их словам, в столице Дальнего Востока задействован не весь потенциал для привлечения туристов. Помимо великолепных пейзажей путешественники оценили качество дорог и посоветовали использовать их для экстремального туризма.

К примеру, показать туристам дороги, как массажёр для спины, — посоветовал один из гостей Гарет Леонардо.

Ранее News.ru писал, что Минэкономразвития разработало проект документа, в котором предлагает оценивать эффективность работы губернаторов с учётом состояния автомобильных трасс в их регионах.

Согласно замыслу авторов, главам субъектов должны будут начисляться баллы за деятельность, направленную на повышение качества дорог. В частности, чиновники смогут заработать от 0,35 до 0,5 балла за ремонт автострад, ещё 0,15 балла — за снижение нагрузки на них.

Инициатива ведомства основана на послании Владимира Путина Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что дороги должны быть постоянно в центре внимания властей.