Иногородним водителям в Москве и области пообещали проверку с пристрастием

https://static.news.ru/photo/3d01d5f0-8548-11ea-b094-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водителям автомобилей, зарегистрированных за пределами столичного региона, будет уделено повышенное внимание при проверке данных о нарушителях режима самоизоляции, если они попадут в поле зрения камер фотовидеофиксации. Об этом предупредили в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Если после дополнительной проверки информация о нарушениях подтвердится, владелец такой машины получит штраф на сумму 5000 рублей.

Особое внимание мы уделим автомобилям без цифровых пропусков с номерами из других регионов и стран. Это нужно для того, чтобы снизить вероятность распространения вируса, а также чтобы препятствовать завозу новых случаев, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Там уточнили, что ведут обработку данных, полученных с 2,5 тысячи камер. Те в автоматическом режиме вычисляют водителей без пропусков. Далее снимки направляются в МАДИ, где проходят тщательную обработку. Сотрудники проверяют данные каждого нарушителя и после этого выписывают штрафы.

Только за первый день автоматического контроля за передвижением транспортных средств в Москве было выявлено 230 тысяч автомобилей, водители которых не оформили цифровые пропуска.

Такой вид разрешения необходим для того, чтобы воспользоваться любым видом транспорта — от метро, автобусов и такси до личного автомобиля, мопеда и велосипеда. Оформлять пропуск необходимо не ранее чем за двое суток, но не позднее чем за пять часов до первой поездки.

Ранее в полиции призвали жителей столичного региона не доверять мошенникам, которые предлагают за деньги приобрести QR-пропуска для передвижения на транспорте. Как писал NEWS.ru, в социальных сетях появляются публикации о продаже пропусков за 1,5 тысячи рублей. Однако все подобные сервисы нелегальны, и контакты с ними грозят потерей денег и персональных данных.