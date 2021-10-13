Инфекционист призвал применить все средства для выполнения плана вакцинации

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин в очном формате примет участие в Валдайском форуме. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, на мероприятии будут соблюдаться определённые ограничения из-за пандемии коронавируса.

На Валдайском форуме мы будем работать. Это будет в очном формате, но тоже в таком ковидно-очном формате, — сказал Песков. В этом году форум пройдёт с 18 по 21 октября...