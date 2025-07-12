Индейка в сметане: ПП-деликатес, который обманет вкусовые рецепторы

Этот простой рецепт тушеной индейки в сметанном соусе доказывает, что диетическое питание может быть невероятно вкусным. Нежное мясо в ароматной подливке станет идеальным выбором для тех, кто следит за фигурой, без ущерба для гастрономического удовольствия.
Почему это блюдо стоит приготовить
- Содержит минимум калорий при максимальной пользе
- Готовится всего за 30 минут
- Подходит для правильного питания и диет
- Не требует сложных кулинарных навыков
- Становится еще вкуснее на следующий день
Ингредиенты (на 3–4 порции)
- Филе индейки — 400 г
- Репчатый лук — 1 крупная головка
- Подсолнечное масло — 50 мл
- Сметана 15% — 3 ст. л.
- Мука пшеничная — 1,5 ст. л.
- Горячая вода — 250 мл
- Соль, черный перец — по вкусу
Пошаговый рецепт:
Подготовка мяса:
Филе индейки промойте, обсушите и нарежьте кубиками среднего размера (2–3 см).
Обжарка:
В глубокой сковороде разогрейте масло. Обжарьте мясо на сильном огне 5–7 минут до золотистой корочки.
Добавление лука:
Лук нарежьте полукольцами, добавьте к мясу. Уменьшите огонь и тушите 3–4 минуты до мягкости лука.
Приготовление соуса:
Посыпьте содержимое сковороды мукой, хорошо перемешайте. Добавьте сметану, соль и перец. Влейте горячую воду, размешивая до однородности.
Тушение:
Накройте крышкой и тушите на медленном огне 12–15 минут, пока соус не загустеет, а мясо не станет мягким.
Секреты идеального блюда
- Для более нежной текстуры можно добавить 1 ч. л. горчицы в соус
- Если соус слишком густой — разбавьте небольшим количеством воды
- Подавайте с гречкой или овощным пюре
- Украсьте свежей зеленью перед подачей
- Храните в холодильнике до 3 дней
Эта нежная индейка в сметанном соусе — доказательство того, что диетические блюда могут быть по-настоящему вкусными. Попробуйте — и она станет частым гостем на вашем столе!
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