Индейка в сметане: ПП-деликатес, который обманет вкусовые рецепторы

Индейка в сметане: ПП-деликатес, который обманет вкусовые рецепторы

Этот простой рецепт тушеной индейки в сметанном соусе доказывает, что диетическое питание может быть невероятно вкусным. Нежное мясо в ароматной подливке станет идеальным выбором для тех, кто следит за фигурой, без ущерба для гастрономического удовольствия.

Почему это блюдо стоит приготовить

Содержит минимум калорий при максимальной пользе

Готовится всего за 30 минут

Подходит для правильного питания и диет

Не требует сложных кулинарных навыков

Становится еще вкуснее на следующий день

Ингредиенты (на 3–4 порции)

Филе индейки — 400 г

Репчатый лук — 1 крупная головка

Подсолнечное масло — 50 мл

Сметана 15% — 3 ст. л.

Мука пшеничная — 1,5 ст. л.

Горячая вода — 250 мл

Соль, черный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Подготовка мяса: Филе индейки промойте, обсушите и нарежьте кубиками среднего размера (2–3 см). Обжарка: В глубокой сковороде разогрейте масло. Обжарьте мясо на сильном огне 5–7 минут до золотистой корочки. Добавление лука: Лук нарежьте полукольцами, добавьте к мясу. Уменьшите огонь и тушите 3–4 минуты до мягкости лука. Приготовление соуса: Посыпьте содержимое сковороды мукой, хорошо перемешайте. Добавьте сметану, соль и перец. Влейте горячую воду, размешивая до однородности. Тушение: Накройте крышкой и тушите на медленном огне 12–15 минут, пока соус не загустеет, а мясо не станет мягким.

Секреты идеального блюда

Для более нежной текстуры можно добавить 1 ч. л. горчицы в соус

Если соус слишком густой — разбавьте небольшим количеством воды

Подавайте с гречкой или овощным пюре

Украсьте свежей зеленью перед подачей

Храните в холодильнике до 3 дней

Эта нежная индейка в сметанном соусе — доказательство того, что диетические блюда могут быть по-настоящему вкусными. Попробуйте — и она станет частым гостем на вашем столе!

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