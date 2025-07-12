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12 июля 2025 в 16:03

Индейка в сметане: ПП-деликатес, который обманет вкусовые рецепторы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот простой рецепт тушеной индейки в сметанном соусе доказывает, что диетическое питание может быть невероятно вкусным. Нежное мясо в ароматной подливке станет идеальным выбором для тех, кто следит за фигурой, без ущерба для гастрономического удовольствия.

Почему это блюдо стоит приготовить

  • Содержит минимум калорий при максимальной пользе
  • Готовится всего за 30 минут
  • Подходит для правильного питания и диет
  • Не требует сложных кулинарных навыков
  • Становится еще вкуснее на следующий день

Ингредиенты (на 3–4 порции)

  • Филе индейки — 400 г
  • Репчатый лук — 1 крупная головка
  • Подсолнечное масло — 50 мл
  • Сметана 15% — 3 ст. л.
  • Мука пшеничная — 1,5 ст. л.
  • Горячая вода — 250 мл
  • Соль, черный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка мяса:

    Филе индейки промойте, обсушите и нарежьте кубиками среднего размера (2–3 см).

  2. Обжарка:

    В глубокой сковороде разогрейте масло. Обжарьте мясо на сильном огне 5–7 минут до золотистой корочки.

  3. Добавление лука:

    Лук нарежьте полукольцами, добавьте к мясу. Уменьшите огонь и тушите 3–4 минуты до мягкости лука.

  4. Приготовление соуса:

    Посыпьте содержимое сковороды мукой, хорошо перемешайте. Добавьте сметану, соль и перец. Влейте горячую воду, размешивая до однородности.

  5. Тушение:

    Накройте крышкой и тушите на медленном огне 12–15 минут, пока соус не загустеет, а мясо не станет мягким.

Секреты идеального блюда

  • Для более нежной текстуры можно добавить 1 ч. л. горчицы в соус
  • Если соус слишком густой — разбавьте небольшим количеством воды
  • Подавайте с гречкой или овощным пюре
  • Украсьте свежей зеленью перед подачей
  • Храните в холодильнике до 3 дней

Эта нежная индейка в сметанном соусе — доказательство того, что диетические блюда могут быть по-настоящему вкусными. Попробуйте — и она станет частым гостем на вашем столе!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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