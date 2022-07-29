Иммунолог рассказал, когда закончится пик мини-волны коронавируса Иммунолог Крючков: пик мини-волны коронавируса закончится в середине августа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Текущую вспышку заболеваемости коронавирусом можно назвать мини-волной, однако россиянам стоит быть готовыми к серьезному всплеску COVID-19 после начала осени, считает иммунолог Николай Крючков. По его прогнозу, подъем заболеваемости продлится до середины августа, пишет Lenta.ru.

Перед нами мини-волна омикрона. Я называю это мини-волной, потому что сейчас лето и действует масса противоэпидемических факторов, которые сдерживают распространение инфекции, — уточнил Крючков.

По словам иммунолога, россиянам не стоит ожидать от мини-волны «омикрона» такого же всплеска заболеваемости, который был при последнем подъеме коронавируса. Крючков оценил масштаб этой волны примерно в 20–40% от зимней вспышки COVID. Вместе с этим медик спрогнозировал существенный рост заболеваемости со второй половины сентября.

Со второй половины августа будет период некоторой стабилизации и даже спада. Это продлится в плоть до середины сентября, до 20–25 сентября. Дальше уже будет опять нарастание заболеваемости, уже гораздо более выраженное, — резюмировал иммунолог.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что показатели заболеваемости коронавирусом в России начали расти, можно заметить тревожную динамику, заявил. Он отметил, что ограничительные меры пока не вводятся.