24 октября 2025 в 12:30

Идеальная закуска к праздничному столу: нежный рулет из томленой свиной рульки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рулет из свиной рульки — рецепт, достойный самого изысканного застолья. Длительное томление делает мясо невероятно нежным, а чеснок и ароматные специи придают ему насыщенный вкус. Такой рулет станет настоящей звездой праздничного стола и не оставит равнодушным ни одного гостя.

Готовлю я так: свиную рульку варю три часа в подсоленной воде с перцем горошком и лавровым листом. За 30 минут до готовности добавляю половинку моркови и лука — они придают бульону насыщенный аромат. Когда мясо становится совершенно мягким, вынимаю его, остужаю и аккуратно отделяю от костей и шкурки. Мясо измельчаю, добавляю три измельченных зубчика чеснока и три столовые ложки ароматного бульона — это делает текстуру рулета особенно сочной. Формирую плотный рулет, заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник на несколько часов до полного застывания. Перед подачей нарезаю тонкими ломтиками — получается нежнее любой магазинной ветчины.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Необычный секрет вишневого варенья наших бабушек: как несколько зерен перца превращают сладость в шедевр
Федеральные служащие США вынуждены стоять в очередях за едой
Приманиваем турка: рецепт менемена — готовим яичницу с помидорами
Муж хочет каждый день: горбуша в духовке с картошкой — суперблюдо
Белковый перекус без жарки: сочные куриные наггетсы за 20 минут — готовлю так, и никакого жира
