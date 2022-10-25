Художнице Скочиленко продлили арест «Дождь»: художнице Скочиленко продлили до 10 апреля арест по делу о фейках про армию

Фото: Алексей Белозёров, CC BY-SA 4.0

Телеканал «Дождь» (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) сообщил, что художнице Саше Скочиленко продлили до 10 апреля арест. Суд отказался прекратить дело о фейках про армию, заведенное на женщину.

Сегодня [судья] Оксана Васильевна Демяшева отказала в ходатайстве защиты о прекращении дела, оставила Сашу в СИЗО до 10 апреля 2023 года, назначила следующее заседание на 2 ноября, — цитирует телеканал сообщение активистов, поддерживающих художницу.

По версии следствия, 31 марта в мaгазине на Васильевском острове Скочиленко поместила вместо ценников фрaгменты бумаги, содержащие заведомо ложную информацию о российских военных. Женщине предъявили обвинение по статьe УК России «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании военных в целях мира». Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до дeсяти лет.

Аргументируя досудебный арест Скочиленко, следствие заявило, что подозреваемая не живёт по месту регистрации и ранее привлекалась к административной ответственности, а также «препятствовала сбору доказательств» по данному делу.

Ранее сообщалось, что Александра Скочиленко не смогла взять в следственный изолятор продукты для своей безглютеновой диеты. По данным СМИ, то, что Скочиленко приносят в СИЗО, она не ест по медицинским соображениям.