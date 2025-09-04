HR-эксперт ответила, каких специалистов не хватает на рынке труда

На российском рынке труда не хватает квалифицированных менеджеров по продажам, заявила NEWS.ru HR-эксперт, действующий HR-директор в финтех-отрасли, тренер и консультант Екатерина Великая. Она отметила, что за последние 20 лет количество специалистов в этой области существенно снизилось.

Есть определенная категория, в которой наблюдается острая нехватка специалистов, — это менеджеры по продажам. Раньше интернет не был развит, и 10–20 лет назад было сложно найти информацию о том, где купить тот или иной товар. Сейчас такой проблемы нет. Любой товар можно заказать через интернет, поэтому услуги менеджеров стали менее востребованными. Соответственно, их квалификация падает, зарабатывают они меньше. Найти хорошего менеджера по продажам сейчас — это действительно проблема практически для каждой компании, — сказала Великая.

HR-эксперт подчеркнула, что работать в коммерческой сфере становится все сложнее. По ее словам, эта деятельность подразумевает постоянную коммуникацию, а большинство людей воспринимают предложение услуг как попытку вторжения в частную жизнь.

Где-то лет 20 назад позиция менеджера по продажам была самой топовой, так как можно было зарабатывать деньги. Люди это понимали и шли в эту сферу с любым образованием. Сейчас не хотят, потому что труд действительно сложный и с постоянным общением, которое не всегда приносит результат. Люди устали от бесконечных звонков, рассылок, надоедливого и дотошного вторжения в их личную жизнь. Поэтому продажи очень сильно страдают, — подытожила Великая.

