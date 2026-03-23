Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 15:25

Хотите удивить гостей? Приготовьте заливное по-старорусски: с ароматным томатным соусом и чистым рыбным наваром — лучше любого холодца

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это блюдо — возвращение к истокам гастрономической элегантности. Два слоя желе, прозрачный и рубиново-красный, томное филе между ними... Рецепт, который наши бабушки довели до совершенства, чтобы поражать на торжествах.

Что понадобится

Для бульона: рыбные головы, хвосты и кости — 700-800 г, репчатый лук — 1 шт. (крупная), морковь — 1 шт., корень петрушки — 1 шт., гвоздика — 2-3 шт., душистый перец горошком — 4-5 шт., лавровый лист — 1-2 шт., соль — по вкусу, яичный белок — 1 шт.

Для томатного желе: помидоры — 500 г, репчатый лук — 1/2 шт., чеснок — 1-2 зубчика, томатная паста — 1-2 ст. л., свежий базилик и мята — по несколько веточек, сладкая паприка — 1 ч. л., желатин — 15-20 г, рыбный бульон — 250 мл, соль, черный перец — по вкусу.

Для слоя: рыбное филе (судак, щука, треска) — 400-500 г, отварная морковь (для украшения) — 1 шт.

Как готовлю

Сначала готовим концентрированный бульон. У рыбы удаляем жабры и глаза. Лук, не очищая от верхней шелухи, лишь снимаем загрязненный слой и втыкаем в него гвоздику. В просторную кастрюлю закладываем все рыбные кости, подготовленный лук, целую морковь, корень петрушки и душистый перец. Заливаем холодной водой так, чтобы она лишь покрывала содержимое.

После закипания аккуратно снимаем пену, солим и убавляем огонь до минимума. Томим под крышкой ровно 1 час, затем вынимаем морковь для дальнейшего украшения. Продолжаем варить бульон уже без крышки на среднем огне еще 30-40 минут для максимальной концентрации вкуса. После этого вынимаем все кости и овощи.

Для осветления слегка взбиваем яичный белок со щепоткой соли, вводим его в горячий, но не кипящий бульон, аккуратно помешивая. Добавляем лавровый лист и куски рыбного филе, варим все вместе на медленном огне около 10 минут, пока филе не приготовится. Готовое филе вынимаем, а бульон процеживаем через частое сито, выстланное сложенной в несколько раз марлей. Получается идеально прозрачный золотистый навар. Отливаем 1 стакан (250 мл) для томатного желе.

Переходим ко второму слою. Помидоры, нарезанный лук и чеснок заливаем отложенным рыбным бульоном, добавляем томатную пасту, паприку, пучок ароматных трав, соль и перец. Тушим около 20 минут до полного размягчения овощей.

Затем измельчаем массу блендером в однородное пюре и протираем через сито, чтобы избавиться от семян и кожицы. В полученную гладкую основу вводим желатин, предварительно размоченный по инструкции, и, помешивая, доводим почти до кипения, но не кипятим. Слегка остужаем.

Собираем заливное. В подготовленные формы (или одну большую) наливаем тонкий слой томатного желе и убираем в холодильник для быстрой фиксации. На застывшее рубиновое основание выкладываем кусочки очищенного от костей рыбного филе и ломтики отварной моркови для украшения.

Теперь аккуратно, ложкой, заливаем все прозрачным рыбным бульоном, в котором также должен быть заранее растворен желатин (из расчета на оставшийся объем). Возвращаем форму в холодильник для полного и окончательного застывания на несколько часов или на ночь. Перед подачей достаточно на несколько секунд опустить форму в горячую воду и перевернуть заливное на сервировочное блюдо.

Проверено редакцией
Читайте также
Никакой больше шубы и винегрета. Готовлю свеклу по-корейски — ярко, пикантно, без грамма майонеза и варки
Общество
Никакой больше шубы и винегрета. Готовлю свеклу по-корейски — ярко, пикантно, без грамма майонеза и варки
рыба
еда
рецепты
закуски
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Saudi Aramco отменил визит в США из-за эскалации на Ближнем Востоке
Врач напомнила о мерах профилактики туберкулеза
Риелтор рассказала, почему россияне начали выбирать частные дома
Политолог ответил, уйдет ли Киев от ответственности за прослушку Сийярто
Звезду сериала «Тихий Дон» доставили в психиатрическую больницу
Собянин сообщил о новой атаке беспилотников на Москву
Что известно о переговорах Путина с Пашиняном
Россиянам рассказали о важности православных кофеен
Пушков раскусил секретный план Трампа в переговорах с Ираном
Ситуация в Дубае 23 марта: где были удары Ирана, куда уезжают туристы из РФ
Экс-главу Курской области Смирнова доставили в суд
Россия и Вьетнам договорились о строительстве АЭС
В ЦБ ответили всем, кто не верил в эффективность высокой ключевой ставки
Новая погоня за Гретцки: как поздравили Овечкина с 1000-й шайбой в НХЛ
Прилетевших из Египта россиян отказались выпускать из самолета
Воробьев рассказал о новом запущенном участке трассы ЮЛА в Подмосковье
В РПЦ раскрыли, чем кафе при храмах привлекают молодых россиян
Глава федерации фристайла России заявил о поддержке Свищева на новом посту
Американист оценил шанс прекращения войны США и Ирана после слов Трампа
Дочь Михайлова похвасталась люксовым завтраком за 88 тыс. рублей
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.